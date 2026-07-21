Роспотребнадзор занялся проверкой информации о Коксаки среди россиян в Турции

Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции и АТОР данные о Коксаки у туристов

Роспотребнадзор направил в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запросы в связи с предполагаемой вспышкой вируса Коксаки среди российских туристов в отеле Белека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что обращение в турецкое министерство здравоохранение отправлено в рамках меморандума о двустороннем сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Российское надзорное ведомство запрашивает у коллег официальные данные о заболеваемости среди находящихся на отдыхе граждан РФ и оценку рисков ухудшения ситуации.

Поводом стали сообщения СМИ о заражении туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort. В одной из приехавших туда на отдых семей младший ребенок через четыре дня после заселения слег с высокой температурой, у него появилась сыпь на слизистой ротовой полости и теле. После этого заболели двое других детей. Из 12 дней отпуска семья потратила пять на лечение.

Мать заболевших детей пожаловалась, что медик при отеле затягивал решение вопроса с оказанием помощи ее ребенку по туристической страховке, то предлагая поехать в больницу, то говоря об отсутствии необходимости в этом. В качестве компенсации от гостиницы туристам предложили бесплатно пользоваться беседкой на пляже до конца отдыха.

Другие родители также столкнулись с похожими симптомами у детей. По их словам, администрация отеля не предпринимала мер для предотвращения распространения болезни.

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