Mash: в Красноярском крае годовалая девочка выпила жидкость для очистки бассейнов

В Красноярском крае ребенок случайно выпил жидкость для очистки бассейнов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в поселке Емельяново. Родители оставили бутылку с химикатом открытой и годовалая девочка отхлебнула из нее.

Врачи успели оказать ей помощь, ребенка удалось спасти. Родителей пострадавшей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и оштрафовали.

До этого двухлетний ребенок отравился раствором марганцовки, пока родители распивали спиртные напитки. Отец вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, врачам удалось стабилизировать его состояние.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.