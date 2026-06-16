Двухлетний ребенок отравился раствором марганцовки, пока родители пили

В Улуг-Хемском районе Тувы полицейские проводят проверку по факту отравления двухлетнего ребенка раствором марганцовки. Об этом сообщает УМВД республики.

По данным полиции, несовершеннолетний остался без присмотра родителей, которые распивали спиртные напитки. Ребенок сделал несколько глотков раствора марганцовки после чего ему стало плохо, отец вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как установили правоохранители, в семье воспитываются четверо детей. Старший, 12-летний, временно проживает у бабушки, 9-летний помещен в социальное учреждение района, а восьмимесячный ребенок находится в детском соматическом отделении больницы. Семья на профилактическом учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ленобласти пятилетний ребенок отравился наркотиками матери. Мальчик нашел дома бутылку с остатками жидкости и отхлебнул из нее. Как выяснилось позже, в емкости находился синтетический наркотик, принадлежавший его матери. Ребенка срочно госпитализировали, врачи диагностировали у него тяжелое токсическое отравление

Ранее мальчик оказался в реанимации, выпив два ледяных напитка в жару.