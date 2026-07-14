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Общество

В Уссурийске двухлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Приморье двухлетний ребенок не выжил после падения из окна
Shutterstock

В Приморском крае двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже, спасти пострадавшего медики не смогли. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел на улице Короленко. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты пятого этажа. Пострадавшего в тяжелом состоянии с различными травмами доставили в больницу, но несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось.

По факту произошедшего проверку проводит краевая прокуратура, устанавливается, где находились родители несовершеннолетнего.

До этого в Подмосковье на базе отдыха годовалый мальчик выпал из окна. Пострадавший выжил, он госпитализирован с сотрясением мозга и переломами, медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге.

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