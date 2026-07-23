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Общество

На туристический лагерь в Свердловской области обрушился ураган

Ураган уничтожил лагерь на реке Чусовой, один турист не выжил
dcurzon/Shutterstock/FOTODOM

Ураган разрушил туристический лагерь в Свердловской области, один человек не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая уральская тропа».

Сильный ветер привел к обрушению деревьев, которые упали на палатки туристического лагеря на камне Омутной на реке Чусовая. По предварительной информации, есть пострадавшие, один человек не выжил. Сейчас проводится эвакуация туристов из лагеря.

В публикации отмечается, что погода теперь «просто дичает» и делает испытанием туризм на Среднем Урале.

22 июля сообщалось, что сильный шторм обрушился на Алтайский край, оставив без электроснабжения 44 населенных пункта.

22 июня в Свердловской области произошел смерч. В результате были повреждены дома и автомобили. Помимо Кушвы, пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новой Ляли. Ураган оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона.

Ранее мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.

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