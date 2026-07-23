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Врач объяснил, чем опасна сметана при солнечных ожогах

Ученый Литвинов: сметана усугубляет солнечные ожоги
Irina Burakova/Shutterstock/FOTODOM

Использование сметаны для лечения солнечных ожогов может не только не помочь, но и усугубить повреждение кожи. Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в разговоре с ТАСС.

По его словам, сметана создает лишь кратковременное ощущение прохлады, однако жирная пленка на поверхности кожи препятствует естественной теплоотдаче. В результате перегретые ткани продолжают повреждаться, что может привести к более глубоким ожогам и образованию волдырей.

Литвинов отметил, что после солнечного ожога кожа теряет часть своих защитных функций и становится более уязвимой для инфекций. При этом кисломолочные продукты содержат микроорганизмы, которые при попадании на поврежденные участки могут спровоцировать воспаление, нагноение и замедлить процесс заживления.

В качестве эффективной альтернативы доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Юлия Рожкова рекомендовала при солнечных ожогах использовать прохладный душ, аптечные средства на основе пантенола, а также гели с экстрактом алоэ вера, которые помогают коже быстрее восстановиться.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что для равномерного загара рекомендуется употреблять продукты, богатые ликопином и бета-каротином: арбузы, персики, тыкву, морковь, абрикосы, облепиху. Она пояснила, что эти овощи и фрукты отдают организму свободные электроны.

Ранее врач рассказала, какие продукты нужно есть для безопасного загара.

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