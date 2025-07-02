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Названы продукты, способствующие равномерному загару

Врач Соломатина: арбузы и томаты способствуют равномерному загару
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Depositphotos

Для равномерного загара рекомендуется употреблять продукты, богатые ликопином и бета-каротином: арбузы, персики, тыкву, морковь, абрикосы, облепиху. Такой совет в интервью «Радио 1» дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она пояснила, что эти овощи и фрукты отдают организму свободные электроны.

«Это как ядерный синтез, то есть это цепная реакция. Когда молекула теряет свой электрон, она становится нестабильной, бегает и начинает таскать партнеров у соседних клеток. Нам нужны антиоксиданты — это все овощи, фрукты и продукты животного происхождения», — отметила Соломатина.

Специалист добавила, что правильному загару способствуют и витамины А, Е и С.

Врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов до этого предупреждал, что нырять в воду после долгого пребывания на солнце может быть опасно.

В частности, по его словам, происходит резкий спазм сосудов и отток крови от мозга, что может привести к головокружению, потере сознания и временной дизориентации. Особенно опасно нырять в воду после загара при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ранее россиянам рассказали, почему эпиляция летом может привести к ожогам.

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