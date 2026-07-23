В МВД назвали регионы с высоким уровнем подростковой преступности

Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания и Пензенская область стали регионами с наиболее заметным ростом числа несовершеннолетних, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

Наиболее значительный рост зафиксирован на Чукотке, где число несовершеннолетних правонарушителей выросло с одного до шести человек. В Кабардино-Балкарии показатель увеличился более чем втрое — с 16 до 58 человек. В Чеченской Республике за первые шесть месяцев 2025 года несовершеннолетних преступников зарегистрировано не было, тогда как в 2026 году их число составило восемь человек.

Более чем в два раза выросло количество подростков, совершивших преступления, в Северной Осетии — Алании — с 7 до 17 человек, а также в Пензенской области — с 39 до 87 человек.

В целом по стране число подростков, совершивших преступления, увеличилось на 945 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 11 429 человек.

До этого генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в 2025 году уровень преступности в России достиг рекордно низкого показателя. Также, по словам прокурора, в 2025 году значительно сократилось количество преступлений со смертельным исходом, преступлений против собственности и киберпреступлений.

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