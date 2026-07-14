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Общество

Совбез сообщил о двукратном росте числа завербованных подростков-террористов

СБ РФ: за полгода в России стало вдвое больше завербованных детей-террористов
Сергей Булкин/Globa Look Press

Число российских подростков, совершивших террористические преступления в результате вербовки, в первой половине года выросло более чем вдвое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.

По его данным, при общем снижении преступности в стране повышается криминальная активность несовершеннолетних. В Совбезе связывают это с деятельностью украинских спецслужб, использующих диверсионно-террористические методы и социальную инженерию.

Из отчета Совбеза следует, что за первую половину нынешнего года в 2,2 раза выросло число подростков, совершивших преступления террористического характера, и в 1,4 раза — несовершеннолетних, которые совершили преступления экстремистской направленности .

Всего за первое полугодие было выявлено 11,4 тыс. несовершеннолетних преступников — на 9% больше, чем годом ранее. Резко возросло число подростков, входивших в организованные группы и преступные сообщества, — на 78,1% (с 233 до 415).

В Совете безопасности отметили, что большинство преступников подросткового возраста совершают кражи или грабежи, примерно каждый четвертый использует для нарушения закона цифровые технологии.

Кроме того, Совбез зафиксировал наивысший с 2017 года уровень интенсивности вооруженных нападений в школах. За прошедший учебный год было совершено 26 таких атак, из них 21 — с января по май.

Приведенные СБ данные о росте подростковой преступности экстремистской и террористической направленности подтверждаются отчетом Следственного комитета, который недавно сообщил, что с начала года количество таких преступлений среди несовершеннолетних удвоилось. В ведомстве эту тенденцию связали с рисками распространения деструктивной идеологии.

Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект о профилактике подростковой преступности.

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