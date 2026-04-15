Генпрокурор РФ привел данные о преступности в России в 2025 году

Гуцан: уровень преступности в 2025 году стал рекордно низким в России

В России в 2025 году уровень преступности достиг рекордно низкого показателя. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в своем докладе «О состоянии законности и правопорядка в РФ», который он представил в Совете Федерации. Эту информацию передает РИА Новости.

«В прошлом году уровень преступности составил чуть более 1,2 тысячи преступлений на 100 тысяч населения, — отметил Гуцан. — Всего было зарегистрировано 1,771 миллиона преступлений».

Также, по словам прокурора, в 2025 году значительно сократилось количество преступлений со смертельным исходом, преступлений против собственности и киберпреступлений. В этом же году был принят пакет мер по улучшению связи, банковского обслуживания и информационной безопасности.

Ранее самой безопасной регионом России называли Чеченскую Республику. По данным МВД, в 2025 году здесь было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 121 преступление на 10 тысяч человек. Второе и третье места в рейтинге безопасности заняли Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Дагестан (42 преступления на 10 тысяч жителей).

