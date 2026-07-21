Москвичей предупредили о мощных ливнях в августе

В августе в Москве и области ожидаются преимущественно краткосрочные осадки, которые могут переходить в ливни. Об этом сообщила ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, даже короткий дождь продолжительностью от пяти до десяти минут способен отличаться высокой интенсивностью.

«В августе свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневый характер. Например, сильный дождь может идти всего 5–10 минут — и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных», — пояснила синоптик.

Позднякова добавила, что температурный режим в конце лета ожидается несколько выше климатической нормы, что и объясняет непродолжительность дождей.

Так как температурный фон будет немного превышать норму, осадки станут носить кратковременный характер. Не стоит ожидать, что дожди затянутся на неделю или, тем более, на декаду. Подобное случается крайне редко, подчеркнула Позднякова.

Ранее синоптик пообещала Москве теплую, но дождливую погоду.