Россиянам напомнили о новой семейной выплате до 200 тысяч рублей

С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат муниципального образования поселок Шушары в Санкт-Петербурге Михаил Ветров в беседе с RT.

По его словам, подать заявление можно через портал «Госуслуги» или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий: иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам.

Заявления рассматриваются в течение двух недель. Средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей, однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч рублей.

До этого в Госдуме выступили с инициативой сделать бессрочной господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предлагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке тем лицам, у кого начиная с 1 января 2019 года родился второй ребенок либо был усыновлен второй или последующий ребенок.

Ранее в Госдуме раскритиковали изменения условий по семейной ипотеке.