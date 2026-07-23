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Общество

Россиянам напомнили о новой семейной выплате до 200 тысяч рублей

Депутат Ветров: родители могут получить новую семейную выплату до 200 тыс рублей
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат муниципального образования поселок Шушары в Санкт-Петербурге Михаил Ветров в беседе с RT.

По его словам, подать заявление можно через портал «Госуслуги» или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий: иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам.

Заявления рассматриваются в течение двух недель. Средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей, однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч рублей.

До этого в Госдуме выступили с инициативой сделать бессрочной господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предлагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке тем лицам, у кого начиная с 1 января 2019 года родился второй ребенок либо был усыновлен второй или последующий ребенок.

Ранее в Госдуме раскритиковали изменения условий по семейной ипотеке.

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