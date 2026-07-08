В Госдуме рассказали, как россиянам получить ежегодную семейную выплату

Семьи с детьми с 1 июня получили возможность вернуть часть подоходного налога. Для этого в семье должно быть двое и более детей до 18 лет, родители должны платить НДФЛ по ставке 13%, а среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. Оформить выплату можно через «Госуслуги», через МФЦ или в Социальном фонде по месту жительства. Об этом в комментарии «Газете.Ru» напомнил депутат от КПРФ Георгий Камнев.

«Это новая мера поддержки, она стартовала в этом году с 1 июня. Ее назвали ежегодной семейной выплатой, хотя по сути это возврат части подоходного налога. Его пересчитают по льготной ставке в 6% и вернут разницу от стандартных 13%. Прежде всего, не имеет значения, идет речь о кровных родителях, об усыновителях или опекунах детей. Но нескольким условиям семья должна соответствовать», — сказал парламентарий.

Во-первых, объяснил Камнев, в семье должно быть двое и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится очно в колледже или вузе. Во-вторых, эта льгота предусмотрена только для граждан России, которые постоянно проживают в стране и платят НДФЛ по ставке 13%. Самозанятые этот налог не платят, поэтому под критерии не подходят, как и неплательщики алиментов.

В-третьих, среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе, а жилье должно быть либо единственным, либо на каждого члена семьи должно приходиться не более 24 квадратов.

«Важно, что выплата полагается каждому работающему родителю отдельно и не лишает права на единое пособие на детей или ежемесячные выплаты из материнского капитала», — добавил Камнев.

Как пояснил депутат, заявить о своем праве на ежегодную семейную выплату можно с 1 июня по 30 сентября включительно через «Госуслуги», МФЦ, либо в клиентской службе регионального Отделения Социального фонда по месту жительства.

При этом справки в большинстве случаев собирать не придется, вся информация у фонда будет через межведомственное взаимодействие. Решение должно быть принято в течение 10 дней, при одобрении деньги переведут в течение 5 рабочих дней.

До этого КПРФ выступила с инициативой сделать бессрочной господдержку семьям с детьми по погашению ипотеки. Предлагается, что государство будет полностью или частично гасить обязательства по ипотеке тем лицам, у кого начиная с 1 января 2019 года родился второй ребенок либо был усыновлен второй или последующий ребенок.

Ранее в Госдуме осудили изменение условий по семейной ипотеке.