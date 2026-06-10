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Общество

В Польше на 300-летнем кладбище нашли захоронения «вампиров»

Археологи в Польше нашли на 300-летнем кладбище останки вампиров
Jam Press/Projekt Pie/TSE Evolution

В Польше на 300-летнем кладбище нашли захоронения «вампиров», пишет Need To Know.

На кладбище XVII века в польской деревне Пень археологи обнаружили человеческие останки с серпами на шее, замками на ногах и камнями, положенными на тела. Исследователи полагают, что здесь хоронили людей, которых общество боялось или отвергало, считая вампирами.

Профессор Дариуш Полинский, руководивший раскопками, отметил, что количество необычных захоронений на одном месте поразительно. Подобные практики встречаются в Польше, но, как правило, редко.

Среди других захоронений — останки женщины с запущенным сифилисом, окруженной камнями. В отдельной могиле обнаружен мужчина, у которого по колено лежал маленький ребенок. Археологи также нашли останки беременной женщины с сохранившимся плодом — редкую находку для подобных раскопок. Некоторых пожилых людей хоронили с камнями, прижатыми к черепу.

Исследователи подчеркивают, что подобные «антивампирские» ритуалы были вызваны страхом в эпоху войн, голода и болезней. Люди искали объяснения несчастьям и иногда обвиняли тех, кто, по их мнению, представлял сверхъестественную угрозу.

Ранее ученые восстановили лицо «реального вампира», жившего 400 лет назад.

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