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Общество

Рособрнадзор готовит устный экзамен по истории для 9-х классов

Музаев: устный экзамен по истории не должен вызывать отторжение у школьников
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособрнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду с знанием русского языка.

Глава ведомства добавил, что Минпросвещения обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года.

В марте Музаев заявлял, что около 1,5 млн девятиклассников ежегодно будут сдавать устный экзамен по истории.

С 1 января этого года в России вступил в силу закон, согласно которому девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям.

Ранее Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов.

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