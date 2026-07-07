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Общество

Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

Минобрнауки разработало программу знаний по истории для студентов
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации разработало список исторических событий и фактов, которые должны быть известны всем студентам вузов страны, сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, в сотрудничестве с Российским историческим обществом создается проект программы исторического минимума для студентов, обучающихся по специальностям, не связанным с историей. В программу включены ключевые исторические процессы, значимые события и личности, оказавшие влияние на развитие России с древних времен до современности.

В основу проекта легли Концепция преподавания истории для неисторических специальностей, составленная ведущими историками, единый учебник «История России», а также учебно-методический комплекс по данной дисциплине и рекомендации для преподавателей.

Согласно сообщению, исторический минимум может стать основой для итогового экзамена по дисциплине «История России».

Ведомство отметило, что содержание этого минимума направлено на формирование у студентов уважительного отношения к своей стране, развитие осознанной гражданской позиции и патриотизма, а также бережного отношения к историко-культурному наследию России.

В настоящее время обсуждаются сроки внедрения программы в российские университеты.

Ранее в 9-х классах российских школ ввели устный экзамен по истории.

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