В России за четыре года резко выросло число детей с ожирением

С 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков 15–17 лет – на 30%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25–30% школьников.

По словам доктора медицинских наук, заведующей кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Веры Лариной, одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. По ее словам, низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает.

До этого сообщалось, что избыточный вес на сегодняшний день диагностирован у 56% россиян, а ожирение – у 22–26%. По словам главного внештатного специалиста – диетолога Минздрава России Виктора Тутельяна, 30–50% заболеваний вызваны нарушениями питания.

Ранее ученые связали длинную рабочую неделю с ростом ожирения.