Эксперты Британии призвали ввести 4-дневную рабочую неделю из-за роста ожирения

Сокращение рабочей недели может помочь снизить уровень ожирения и стресса, считают исследователи из Квинслендского университета. Их работа была представлена на European Congress on Obesity (ECO).

Ученые проанализировали данные 33 стран Организации экономического сотрудничества и развития за период с 1990 по 2022 год. Они сравнили среднюю продолжительность рабочего времени и уровень ожирения среди населения.

Оказалось, что страны с более длинной рабочей неделей — например, США, Мексика и Колумбия — чаще имеют более высокие показатели ожирения. Напротив, в скандинавских странах, где люди работают меньше, уровень ожирения оказался ниже.

Исследователи подсчитали, что сокращение годового рабочего времени всего на 1% связано со снижением распространенности ожирения на 0,16%.

Авторы предполагают, что длительная работа может способствовать набору веса сразу несколькими способами. Среди возможных причин — хронический стресс, повышенный уровень гормона кортизола, недостаток времени на физическую активность и зависимость от фастфуда и готовой еды.

«Когда у людей более сбалансированная жизнь, они испытывают меньше стресса, могут уделять больше внимания питанию и чаще заниматься физической активностью», — пояснила один из авторов работы, исследователь Университета Квинсленда Прадеепа Корале-Гедара.

По данным исследования, Великобритания заняла девятое место по уровню ожирения среди стран ОЭСР, хотя по продолжительности рабочего времени оказалась лишь на 24-м месте. В среднем британцы работают около 1505 часов в год.

Авторы считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю потенциально мог бы снизить число людей с ожирением примерно на полмиллиона человек только в Великобритании.

Исследователи также ссылаются на другие работы, показывающие, что сокращение рабочей недели связано со снижением уровня стресса, улучшением сна и увеличением физической активности. Например, исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показало, что сотрудники 141 компании после перехода на четырехдневную рабочую неделю стали реже сталкиваться с бессонницей и эмоциональным выгоранием.

Однако идея сокращения рабочей недели остается спорной. Критики отмечают, что уменьшение числа рабочих дней может привести к снижению доходов, а люди с низким доходом статистически чаще страдают ожирением.

Правительство Великобритании уже заявило, что не планирует вводить обязательную четырехдневную рабочую неделю при сохранении полной зарплаты, хотя власти поддерживают более гибкие форматы занятости.

