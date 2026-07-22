Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Ким сообщила, что все склады Wildberries застрахованы

Ким: текущие страховки складов Wildberries исключают теракты
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Все складские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховки исключают террористические атаки. Об этом основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила журналистам.

«Реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА», — сказала она.

Большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты, объяснила она.

«Могу заверить, что уже достаточно давно все склады оснащены теми же средствами безопасности, которые используются на крупных промышленных предприятиях, включая специальные системы защиты», — добавила она.

Wildberries начал первые выплаты продавцам, пострадавшим после атаки на склады. Более 88 тысяч продавцов получат первые начисления уже 22 июля, а средства должны поступить на их баланс в течение суток.

Пожар на объекте WB в Московской области произошел в ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников ВСУ. По данным МЧС, площадь возгорания составила 25 тыс. кв. метров. В Электростали есть пострадавшие, один человек не выжил. К тушению привлекали несколько десятков единиц техники и более 100 спасателей.

Ранее основательница Wildberries обвинила Украину в международном терроризме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!