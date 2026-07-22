Ким сообщила, что все склады Wildberries застрахованы

Все складские комплексы Wildberries застрахованы, однако текущие страховки исключают террористические атаки. Об этом основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила журналистам.

«Реалии страхового рынка таковы, что текущие страховки от страховых компаний для крупных промышленных объектов исключают террористические риски и атаку БПЛА», — сказала она.

Большинство российских страховщиков не готовы страховать от этого риска крупные промышленные объекты, объяснила она.

«Могу заверить, что уже достаточно давно все склады оснащены теми же средствами безопасности, которые используются на крупных промышленных предприятиях, включая специальные системы защиты», — добавила она.

Wildberries начал первые выплаты продавцам, пострадавшим после атаки на склады. Более 88 тысяч продавцов получат первые начисления уже 22 июля, а средства должны поступить на их баланс в течение суток.

Пожар на объекте WB в Московской области произошел в ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников ВСУ. По данным МЧС, площадь возгорания составила 25 тыс. кв. метров. В Электростали есть пострадавшие, один человек не выжил. К тушению привлекали несколько десятков единиц техники и более 100 спасателей.

Ранее основательница Wildberries обвинила Украину в международном терроризме.