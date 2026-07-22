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Общество

Основательница Wildberries обвинила Украину в международном терроризме

Татьяна Ким назвала удары по складам WB актом международного терроризма
Алексей Даничев/РИА Новости

Удары по складам Wildberries являются актом международного терроризма. Так случившееся охарактеризовала основатель маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким в беседе с журналистами.

По словам предпринимателя, обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, в результате которых пострадали мирные жители и сотрудники компании, не могут расцениваться иначе как террористический акт.

«Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников — акт международного терроризма», — подчеркнула Ким.

Она сообщила, что логистический центр маркетплейса в тамбовском городе Котовске не получил серьезных повреждений, поэтому его работа возобновится в ближайшее время. На остальных пострадавших объектах компании ликвидируются последствия ударов, производится оценка нанесенного ущерба.

Ким подчеркнула, что ключевым приоритетом RWB является защита жизни и здоровья сотрудников.

Она напомнила, что украинским атакам 18 и 22 июля подверглись складские комплексы маркетплейса в Подмосковье и в Тамбовской области, на Кубани и Ставрополье.

Ранее спасатели локализовали возгорание на складе Wildberries в Невинномысске.

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