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Общество

Мадуро с женой впервые предстали перед судом в Нью-Йорке

РИА Новости: Мадуро с женой привели в суд Нью-Йорка без кандалов и наручников
Jane Rosenberg/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда Манхэттена, где состоялось первое слушание по делу главы и первой леди республики.

Оба подсудимых были одеты в тюремную униформу, но без кандалов и наручников. Перед началом заседания Мадуро по-английски пожелал собравшимся в зале журналистам доброго утра и обменялся рукопожатиями со своими адвокатами, а его супруга обняла своего защитника.

Оба подсудимых пользовались услугами синхронного перевода в ходе всего заседания. Судья принял решение назначить начало судебного разбирательства по существу в отношении Мадуро и Флорес на 1 июня 2027 года.

Сегодняшнее заседание на самом деле должно было состояться еще 30 июня, но его перенесли по ходатайству прокуратуры, которая аргументировала свою просьбу соображениями логистики и безопасности.

Президент Венесуэлы и его жена были задержаны в ходе американской военной операции в январе и доставлены в Нью-Йорк. Власти США обвинили их в причастности к «наркотерроризму».

Российский МИД потребовал освободить задержанных и предотвратить дальнейшее обострение ситуации. К этой позиции присоединился и Китай, представители которого подчеркнули, что действия Вашингтона противоречат нормам международного права.

Ранее Мадуро опубликовал обращение с цитатой из Библии.

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