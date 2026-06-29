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Политика

Мадуро опубликовал обращение с цитатой из Библии

Мадуро в обращении к венесуэльцам процитировал Библию
Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку пережившим землетрясение гражданам страны, опубликовав пост с цитатой из Библии. Обращение, предположительно написанное главой государства из тюремной камеры в США, опубликовано на его странице в социальной сети X.

Мадуро отметил, что вместе со своей супругой молится за пострадавших и пропавших без вести. В том же посте он процитировал 25-ю главу Евангелия от Матфея.

«Когда мы видели Тебя больным или в темнице и навестили Тебя?» Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне», — написал венесуэльский лидер.

Вечером 24 июня на территории Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе, а также в нескольких штатах. На фоне природного катаклизма в Боливарианской Республике ввели чрезвычайное положение. По последним данным, в настоящее время в больницах остаются 3150 человек. Еще 1450 жителей спасти не удалось, рассказал спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Ранее аргентинский футболист потерял семью из-за землетрясения в Венесуэле.

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