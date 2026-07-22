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Политика

Стала известна дата судебных слушаний по делу Мадуро

Слушания по делу Мадуро пройдут 22 июля в суде Нью-Йорка
Jane Rosenberg/Reuters

Слушания по делу обвиняемого в наркотерроризме, контрабанде оружия и торговле наркотиками президента Венесуэлы Николаса Мадуро пройдут 22 июля в суде Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

Первоначально планировалось, что судебное заседание состоится 30 июня. Но 16 июня прокуратура ходатайствовала о переносе его на три недели. Прокурор Джей Клейтон объяснил просьбу о переносе решением вопросов планирования и логистики и обеспечением безопасности.

Судья Южного окружного суда Нью-Йорка Элвин Геллерштайн согласился с ходатайством прокуратуры.

5 июля президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия приветствует усилия Венесуэлы по возвращению в страну Мадуро и его супруги Силии Флорес.

3 января Вооруженные силы США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президент и его супруга были захвачены отрядом специального назначения «Дельта» и вывезены в Соединенные Штаты, где им были предъявлены обвинения.

Ранее Мадуро опубликовал обращение с цитатой из Библии.

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