Менеджер Disney получил срок в России за мармелад с наркотиками

Сотруднику Disney дали 2,5 года колонии в Подмосковье за контрабанду наркотиков

Химкинский городской суд Московской области приговорил Джугала Датерао к двум годам и шести месяцам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Мужчину обвиняли в незаконном обороте наркотических средств и их контрабанде.

По данным российских СМИ, фигурант прибыл в Россию из США в январе 2026 года. Сообщалось, что его задержали из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество. Сам он утверждал, что купил сладости в Соединенных Штатах на законных основаниях по рецепту.

В итоге суд назначил Датерао наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Согласно данным из профиля Датерао в LinkedIn, с 2019 года он работает менеджером развлекательных программ в The Walt Disney Company. В его обязанности входят проекты, связанные с рекламой, распространением контента, облачными ресурсами и партнерскими интеграциями для Disney+, Hulu и других платформ. В аккаунте Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) указано, что он проживает в американском штате Нью-Джерси.

