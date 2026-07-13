Американца отправили в колонию за обман родственников и знакомых в России

В Нижнем Новгороде американца осудили на 8 лет за хищения у родных и знакомых

В Нижнем Новгороде суд приговорил гражданина США к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве в отношении родственников и знакомых из России. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Мужчине вменялись четыре эпизода мошенничества в крупном размере, а также мошенничество в особо крупном размере. Его признали виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным суда, гражданин США незаконно находился в России. В 2022 году мужчина под предлогом оформления документов для переезда на постоянное место жительства в США похитил у брата своей супруги около 4,3 млн рублей. Кроме того, обещая приобрести автомобиль в США и доставить его в Россию по более низкой цене, он обманул еще нескольких человек на сумму около 2 млн рублей.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал.

До этого иностранец отделался штрафом за попытку незаконно вывезти из России слиток золота, спрятанного в пауэрбанке.

Ранее в ДНР вынесли приговор воевавшему за ВСУ гражданину США.