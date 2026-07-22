В российском городе внезапно провалилась дорога

В Ярославле внезапно провалилась дорога из-за ливня. Об этом сообщил Telegram-канал 76.ru.

Все произошло на пересечении улиц Чехова и Угличской в Ленинском районе. На проезжей части в дорожном покрытии образовалась огромная дыра. На кадрах видно, что яма обставлена дорожными конусами.

Мэр Артем Молчанов уточнил, что дорога провалилась в связи с ливнем, который обрушился на Ярославль в ночь на 22 июля. По его словам, в результате подмыва грунта асфальтобетонное покрытие просело.

«В данный момент специалисты организации «Ремонт и Обслуживание Гидросистем» приступили к ремонтно-восстановительным работам», — добавил чиновник.

Сначала специалисты должны отремонтировать трубопровод, затем засыпать котлован, уплотнить грунт и восстановить дорожное покрытие.

21 июля сообщалось, что в Екатеринбурге из-за продолжительных дождей начал размягчаться и разрушаться асфальт на проезжих частях и тротуарах.

Ранее на видео попало, как часть дороги ушла под воду в Дагестане.