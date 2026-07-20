На видео попало, как часть дороги ушла под воду в Дагестане

В Дагестане попало на видео, как вода размыла дорогу

В Дагестане вода обрушила часть дороги Ахты-Рутул. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Последствия попали на видео. На кадрах заметно, что одна дорожная полоса провалилась в воду. При этом отбойник повис на сохранившихся участках дороги. Также видно, что целая полоса отделена от места обвала кучами песка и знаком.

Утверждается, что участок дороги уже неделю подвергается активному размыву из-за подъема уровня воды в реке. За это время появившаяся трещина успела перейти и на встречную сторону. Ремонтные работы до сих пор не начаты.

Власти региона подтверждают, что знают о проблеме и обещают приступить к восстановлению. Однако сроки начала ремонта пока не называются.

До этого стало известно, что в Чародинском районе Дагестана тяжелобольных переносили на носилках десятки километров из-за проблем с дорогами. Очевидцы засняли инцидент на камеру.

Ранее сообщалось, что вторая за день дорога обвалилась в Дагестане и попала на видео.