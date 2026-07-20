Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

На видео попало, как часть дороги ушла под воду в Дагестане

В Дагестане попало на видео, как вода размыла дорогу

В Дагестане вода обрушила часть дороги Ахты-Рутул. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Последствия попали на видео. На кадрах заметно, что одна дорожная полоса провалилась в воду. При этом отбойник повис на сохранившихся участках дороги. Также видно, что целая полоса отделена от места обвала кучами песка и знаком.

Утверждается, что участок дороги уже неделю подвергается активному размыву из-за подъема уровня воды в реке. За это время появившаяся трещина успела перейти и на встречную сторону. Ремонтные работы до сих пор не начаты.

Власти региона подтверждают, что знают о проблеме и обещают приступить к восстановлению. Однако сроки начала ремонта пока не называются.

До этого стало известно, что в Чародинском районе Дагестана тяжелобольных переносили на носилках десятки километров из-за проблем с дорогами. Очевидцы засняли инцидент на камеру.

Ранее сообщалось, что вторая за день дорога обвалилась в Дагестане и попала на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!