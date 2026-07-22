Суд оштрафовал главреда «Медиазоны»

Суд оштрафовал журналиста Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Из сообщения следует, что Бутырский районный суд столицы признал главреда «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

В прошлом году Смирнова также штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Тогда суд выявил два совершенных Смирновым административных правонарушения.

Кроме того, сообщалось, в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По предварительным данным, Смирнов в течение длительного времени не маркировал должным образом свои материалы в интернете. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.

До этого суд выписал Смирнову несколько штрафов из-за отсутствия маркировки: осенью 2023 года — на 150 тысяч рублей (как учредителю СМИ-иноагента) и на 40 тысяч рублей (как физическому лицу), в ноябре 2024 года — на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что политолога-иноагента Шульман принудительно взыскивают долг в РФ.