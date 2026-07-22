Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Суд оштрафовал главреда «Медиазоны»

Журналист Смирнов оштрафован на ₽50 тыс. за неисполнение обязанностей иноагента
Sports Интервью/Youtube

Суд оштрафовал журналиста Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Из сообщения следует, что Бутырский районный суд столицы признал главреда «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

В прошлом году Смирнова также штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Тогда суд выявил два совершенных Смирновым административных правонарушения.

Кроме того, сообщалось, в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По предварительным данным, Смирнов в течение длительного времени не маркировал должным образом свои материалы в интернете. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.

До этого суд выписал Смирнову несколько штрафов из-за отсутствия маркировки: осенью 2023 года — на 150 тысяч рублей (как учредителю СМИ-иноагента) и на 40 тысяч рублей (как физическому лицу), в ноябре 2024 года — на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что политолога-иноагента Шульман принудительно взыскивают долг в РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!