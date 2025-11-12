На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главреда «Медиазоны» оштрафовали по иноагентской статье

В Москве суд оштрафовал на 50 тысяч рублей главреда «Медиазоны» Смирнова
Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом)/Youtube

Главного редактора издания «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суды общей юрисдикции.

По иноагентской статье главреду «Медиазоны» назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Всего Бутырский районный суда Москвы выявил два совершенных Смирновым административных правонарушения.

Известно, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По предварительным данным, Смирнов в течение длительного времени не маркировал должным образом свои материалы в интернете. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

До этого суд выписал Смирнову несколько штрафов из-за отсутствия маркировки: осенью 2023 года — на 150 тысяч рублей (как учредителю «Медиазоны») и на 40 тысяч рублей (как физическому лицу), в ноябре 2024 года — на 50 тысяч рублей.

Накануне Московский городской суд признал законным заочный арест певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее «певицу иноагентов» Наоко в третий раз отправили под арест.

