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Общество

Число жертв вспышки Эболы в Африке превысило тысячу человек

ВОЗ: число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде достигло 1001 человека
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

В Демократической республике Конго и Уганде число жертв лихорадки Эбола превысило тысячу человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, по состоянию на 21 июля общее число летальных исходов от лихорадки Эбола достигло 1001 человека — 999 в Демократической Республике Конго и 2 в Уганде, при этом общее количество подтвержденных случаев составляет 2494.

Вспышка Эболы началась 15 мая в провинции Итури на границе с Угандой и Южным Суданом.

17 мая ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Лихорадка Эбола — тяжелое вирусное заболевание, которое часто приводит к летальному исходу. Симптомы развиваются внезапно и прогрессируют в две основные фазы. Ранняя фаза — резкое повышение температуры до 38–40°C; сильная слабость, общее недомогание, разбитость; мышечные, суставные и головные боли; боль в горле, ангина или язвенный фарингит; тошнота, рвота, диарея. Внешний вид человека меняется: глаза западают, лицо будто превращается в маску, выражающую тоску или агрессию.

Ранее в России оценили вероятность новой пандемии из-за Эболы.

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