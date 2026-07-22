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Общество

В Псковской области осудили мужчину, который держал знакомого на цепи

В Псковской области мужчина посадил друга на цепь и получил реальный срок
Виталий Белоусов/РИА Новости

В городе Дно Псковской области 28-летнего местного жителя осудили за самоуправство и незаконное лишение свободы знакомого, сообщает пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года мужчины выпивали, после чего поссорились. В ходе конфликта подсудимый надел на шею знакомого ошейник с цепью и прикрепил ее к печи на кухне, тем самым удерживая его в помещении.

Затем он несколько раз ударил мужчину по лицу, причинив легкий вред его здоровью. Злоумышленник освободил потерпевшего только после того, как тот согласился на возмещение ущерба за потерянный мобильный телефон.

Суд учел признание вины, раскаяние и извинения, но отметил рецидив преступлений. В итоге фигуранта приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

До этого в Ставрополе мужчину удерживали в рабстве, а затем продали за четыре коробки колбасы.

Ранее мать приковала дочь цепью к забору на жаре и бросила без еды и воды.

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