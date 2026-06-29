В Ставрополе мужчину удерживали в рабстве, а затем продали за четыре коробки колбасы

В Ставрополе женщину арестовали за торговлю людьми в составе ОПГ

В Ставрополе арестовали обвиняемую по делу о незаконной купле-продаже человека, сообщили в пресс-службе краевых судов.

По версии следствия, женщина действовала в составе организованной преступной группы, которая взяла в рабство мужчину, находившегося в тяжелой жизненной ситуации. Потерпевшего удерживали в частном доме против его воли и заставляли выполнять физическую работу.

Позже участники ОПГ продали мужчину за четыре коробки колбасной продукции. В итоге факт торговли людьми вскрылся, и в отношении участников преступной схемы возбудили дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации, с угрозой применения насилия).

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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