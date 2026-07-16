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Общество

Мать приковала дочь цепью к забору под палящим солнцем, потому что хотела отдохнуть

NYP: американка приковала дочь к забору в жару, потому что хотела отдохнуть
Police Department

Мать в США приковала 13-летнюю дочь цепью к забору в жару, потому что хотела отдохнуть, пишет New York Post.

В Майами 34-летняя Яшира Мария Мальдонадо арестована за жестокое обращение с ребенком. Она приковала металлической цепью свою 13-летнюю дочь к забору перед домом прабабушки, а сама уехала домой смотреть телевизор. Девочку оставили без еды, воды и укрытия от палящего солнца.

Перед отъездом мать передала дочери рюкзак с салфетками и лекарствами, а свой телефон поставила на беззвучный режим. Прабабушка, обнаружив прикованную правнучку, пыталась освободить ее, но не смогла. Девочка провела в цепях около часа, серьезных травм не получила.

На допросе Мальдональдо призналась, что знала, что поступает неправильно, но чувствовала себя перегруженной заботой о дочери и «хотела отдохнуть».

Ранее в США опекуны избивали приемную дочь и на три года заперли ее в комнате.

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