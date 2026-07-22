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Общество

Сбежавшие с затопленной наводнением фермы ядовитые змеи атакуют дома китайцев

Sohu: уплывшие с затопленной фермы змеи покусали китайцев в их домах
saffstudio/Shutterstock/FOTODOM

В китайской провинции Гуанси до сих пор продолжают отлавливать змей, которые сбежали с фермы во время наводнения и проникают в жилые дома. Об этом сообщает портал Sohu.

Причиной нашествия рептилий стал тайфун «Мэйсак», вызвавший прорыв плотины водохранилища Люлань и затопление местной змеиной фермы. В результате с территории фермы сбежали около 900 рептилий, включая ядовитых кобр, которые начали прятаться в домах местных жителей.

Ловец змей по фамилии Чен рассказал журналистам, что уже во второй раз приезжает в Юньбяо, чтобы помочь отловить пресмыкающихся. В первый раз он провел там три дня, но вынужденно вернулся в Фуцзянь, потому что повредил руку, а несколько дней назад снова прибыл на место.

Утром 21 июля Чен поймал нескольких кобр в одном из домов. Он отметил, что пойманные змеи были крупными и очень ядовитыми, и по внешним признакам сильно отличались от местных видов, что позволяет предположить их связь со змеиной фермой.

Ловец змей пояснил, что рептилии боятся солнца и прячутся в сухих местах — в кучах мусора, под деревянными досками и в трещинах кирпичной кладки, и призвал жителей быть осторожными при уборке помещений.

Местные жители узнали о побеге змей лишь на следующий день после наводнения. Из-за разгула стихии в городе не работали связь и интернет, поэтому пострадавшие от укусов не могли вызвать скорую помощь.

Одна из жительниц деревни Дэнсю сообщила, что змея укусила ее мать. У медиков был в наличии антидот, однако они не смогли доставить его пострадавшей из-за последствий наводнения. Еще один местный житель был госпитализирован в больницу Хэнчжоу после того, как на него напала змея во время уборки мусора.

Ранее женщина пыталась пронести питона в своем лифчике на борт самолета.

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