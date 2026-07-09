Сбежавшие во время наводнения в Китае ядовитые змеи уже нападают на людей

Sohu: смытые наводнением с фермы в Хэнчжоу змеи начали нападать на людей

В результате наводнения в городе Хэнчжоу на востоке Китая с территории змеиной фермы сбежали около 900 рептилий, часть из которых относится к ядовитым видам, включая кобр. Об этом сообщает Sohu.

О затоплении змеиной фермы местные жители узнали лишь на следующий день.

«Змеи укусили уже несколько человек, однако они не могли вызвать скорую, так как из-за наводнения в городе не работала связь и интернет», — рассказал журналистам один из местных жителей.

Жительница деревни Дэнсю также сообщила, что ее мать укусила змея. У медиков был в наличии антидот, однако они не смогли ее отправить пострадавшей.

Еще один житель деревни оказался в больнице Хэнчжоу после того, как во время уборки мусора его атаковала змея.

Накануне на главной дороге, ведущей в деревню Дэнсю, уровень воды понизился до такого уровня, что можно было добраться вброд. После того, как репортер Sohu очутился в деревне, перед его глазами предстала картина с покрытыми илом дорогами, а дверные проемы каждого дома были завалены мусором.

7 июля в китайском городе Хэнчжоу из-за наводнения с фермы уползли сотни ядовитых змей. По предварительным подсчетам, сбежало от 800 до 900 рептилий. Глава местного сельсовета рассказал, что причиной происшествия стал тайфун, который прорвал плотину местного водохранилища.

Ранее во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж погреться на солнце.