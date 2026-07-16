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Общество

Женщина пыталась пронести питона в своем лифчике на борт самолета

Канадка попыталась пронести питона в самолет и поплатилась
MariusIancu.ro/Shutterstock/FOTODOM

В амстердамском аэропорту Схипхол остановили гражданку Канады, которая пыталась пронести на борт самолета королевского питона. Об этом пишет газета De Telegraaf.

По данным нидерландского управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров, свернувшуюся клубком змею обнаружили во время досмотра под одеждой женщины, она прятала ее в своем бюстгальтере.

Пассажирка заявила, что якобы нашла животное в отеле в Амстердаме и решила оставить себе, однако в ведомстве усомнились в этой версии. Питона изъяли и передали в специализированный приют, а на женщину был составлен протокол. Какое наказание ей грозит, не уточняется.

До этого украинка пыталась под одеждой провезти в Польшу три килограмма золота. По информации ведомства, 46-летняя женщина приехала на пограничный переход на легковом автомобиле, собираясь въехать в соседнее государство. В ходе досмотра таможенники при помощи сканера обнаружили у женщины скрытые предметы. Выяснилось, что женщина спрятала слитки в мешочках под одеждой. Золото у украинки изъяли, а также конфисковали €23,4 тыс. (свыше 2 млн рублей) в счет штрафа, который ей грозит.

Ранее российские таможенники обнаружили контрабанду из почти 500 редких черепах в багаже.

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