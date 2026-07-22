Врач предупредил, какие изменения языка могут указывать на рак

Врач Жук: язвы и пятна на языке, которые не заживают, могут оказаться раком

Большинство пациентов уверены, что на приеме стоматолог оценивает только состояние зубов. На самом деле опытный врач начинает диагностику гораздо раньше — с осмотра языка, рассказал «Газете.Ru» Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike.

Прежде всего врача настораживают длительно незаживающие язвы, трещины, уплотнения или изменения цвета слизистой.

«Если любые изменения слизистой полости рта сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к врачу», — подчеркивает эксперт.

Именно на языке и слизистой могут впервые проявляться предраковые состояния и злокачественные новообразования. На ранних стадиях рак полости рта может выглядеть как небольшая язвочка, участок уплотнения, белое или красное пятно. При этом человек не испытывает боли.

«Своевременная диагностика играет решающую роль, — отмечает Жук. — Если заболевание обнаружено на первой стадии, современные методы лечения позволяют добиться высоких результатов».

Еще один важный показатель — налет на языке. С точки зрения доказательной медицины по цвету языка нельзя определить любое заболевание, но выраженный плотный налет может быть признаком нарушения микрофлоры, недостаточной гигиены или хронических воспалений.

Отпечатки зубов по бокам языка часто говорят о повышенном напряжении жевательной мускулатуры, нарушениях прикуса или привычке сжимать зубы.

«Такие пациенты нередко жалуются на головные боли, напряжение в области лица, боли в шее и щелчки в височно-нижнечелюстном суставе», — поясняет врач.

Особое внимание — сухости языка. Слюна — одна из важнейших защитных систем организма. Когда ее недостаточно, риск кариеса, заболеваний десен и грибковых инфекций увеличивается в разы.

Отдельно он сказал о положении языка.

«Неправильное положение языка может участвовать в формировании нарушений прикуса, влиять на развитие челюстей и даже отражаться на внешности», — предупреждает Жук.

Язык участвует в речи, жевании, глотании, дыхании и коммуникации. Его состояние напрямую влияет на способность человека полноценно общаться, питаться и чувствовать себя комфортно.

«Регулярные профилактические осмотры — это не только про красивую улыбку, — резюмирует стоматолог. — Иногда они помогают выявить заболевание на той стадии, когда человек еще не подозревает о его существовании».

Ранее врач назвала вескую причину проверять зубы даже при отсутствии боли.