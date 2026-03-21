Врач назвала вескую причину проверять зубы даже при отсутствии боли

Если во рту ничего не болит, многие откладывают визит к стоматологу. Но проблема в том, что ряд заболеваний развивается незаметно, и человек узнает о них поздно. В комментарии «Газете.Ru» главный врач стоматологии «Все Cвои» Виктория Каратаева назвала вескую причину регулярно проходить профилактические осмотры.

По словам специалиста, на ранней стадии врач может увидеть то, что пациент сам не замечает. Например, кариес на начальной стадии, при этом зуб может выглядеть нормально. На этом этапе, как пояснила Каратаева, иногда возможно неинвазивное лечение. Если же процесс переходит в деструкцию, лечение занимает больше времени и затрагивает больший объем тканей зуба, что влияет на его дальнейший срок службы.

Некариозные поражения после прорезывания зубов тоже трудно распознать самостоятельно, продолжила главный врач стоматологии. Пациенты не придают значения сошлифовыванию зубов в пришеечной области, из-за чего формируются клиновидные дефекты, а к врачу приходят уже с чувствительностью и жалобами на эстетику. В лучшем случае дефект закрывают реставрационной пломбой, в запущенном может понадобиться удаление нерва из-за близкого расположения пульповой камеры к шейке зуба.

«На раннем этапе можно работать с причиной, заменить щетку на более мягкую, а также направить пациента к ортодонту, чтобы исключить патологию прикуса как пусковой механизм истирания эмали», — уточнила врач.

Отдельным риском Каратаева назвала депульпированные зубы, покрытые пломбами. Жалоб может не быть, но пломба, установленная несколько лет назад, дает усадку, нарушается краевое прилегание. При жевательной нагрузке возможен скол стенки зуба, иногда ниже уровня десны, и тогда лечение заканчивается удалением зуба и установкой имплантата. По словам врача, важно вовремя заменить пломбу, а по показаниям защитить зуб ортопедической конструкцией — накладкой или коронкой.

Стоматолог предупредила, что без выраженных симптомов может протекать и хронический пародонтит — воспаление тканей вокруг зуба, включая костную. Домашние попытки подлечить десны могут убрать только внешние проявления. Когда пациент приходит с подвижностью зубов или обострением в пародонтальных карманах, снять воспаление возможно, но костная ткань уже не восстановится до исходного уровня.

«Длительные хронические очаги инфекции в области верхушки корня — еще одна опасная ситуация, — отметила Каратаева. — Когда микробы выходят в костную ткань, окружающую зуб, она реагирует образованием кисты. При снижении иммунитета инфекция способна обостриться и перейти в гнойный процесс, и тогда самым вероятным вариантом лечения становится удаление зуба».

Как раз чтобы не допускать подобных проблем со здоровьем, и нужны регулярные осмотры у стоматолога. Во время консультации и осмотра врач собирает анамнез, изучает привычки пациента, оценивает провоцирующие факторы и после дает персональные рекомендации по лечению и профилактике.

Ранее была названа болезнь, которая разрушает зубы годами и без боли.