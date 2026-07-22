Суд продлил арест экс-возлюбленной Паши Техника по делу о порнографии

Бывшей девушке Паши Техника продлили арест до 28 августа по делу о порнографии

В Москве суд продлил срок ареста бывшей девушке Паши Техника Тине Романовой (известной как Кристина Лекси) по делу о порнографии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Мещанский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 28 августа 2026 года в отношении Романовой Тины Мурадовны», — сказано в сообщении.

В конце мая Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник писал, что Кристину Лекси задержали в Москве. По данным канала, заявление на экс-избранницу рэпера написал актер Виталий Гогунский за слитые видео с ее вечеринки, где девушка гуляла в нижнем белье.

Столкнувшись с критикой после публикации роликов, Гогунский, утверждалось в публикации, написал заявление в полицию. В заявлении он указал, что Лекси опубликовала материалы без его согласия, а также отметил, что она якобы продает контент для взрослых несовершеннолетним в своем закрытом канале.

Ранее адвокат бывшей жены Гогунского ответила на новости об отдыхе актера с Кристиной Лекси.