Бывшую девушку Паши Техника задержали в Москве

Mash: актер Гогунский написал заявление на экс-избранницу рэпера Паши Техника
Telegram-канал «Кристина Лекси»

Бывшую девушку Паши Техника Кристину Лекси задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, заявление на экс-избранницу рэпера написал актер Виталий Гогунский за слитые видео с ее вечеринки, где девушка гуляла в нижнем белье. Задержание произошло несколько дней назад, пишет Mash.

Столкнувшись с критикой после публикации роликов, Гогунский, утверждается в публикации, написал заявление в полицию. В заявлении он указал, что Лекси опубликовала материалы без его согласия, а также указал, что она якобы продает контент для взрослых несовершеннолетним в своем закрытом канале.

Со очевидцев, которые были на вечеринке Кристины, на том же мероприятии была и балерина Анастасия Волочкова. Она в полицию обращаться не стала.

Mash публиковал новость о том, что Гогунский был замечен с экс-подругой Паши Техника. По данным канала, она берет 50 тысяч рублей за час и 400 тысяч рублей за ночь общения с возможностью дополнительных услуг. Сам актер информацию пока никак не комментировал.

Ранее адвокат бывшей жены Гогунского Анна Фролова ответила на новости об отдыхе актера с Кристиной Лекси.

 
