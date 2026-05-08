Адвокат экс-жены Гогунского отреагировала на новости о его отдыхе с премиум-эскортницей

Юрист Маирко Фролова уличила Гогунского в обмане после отдыха с Кристиной Лекси
Адвокат бывшей жены Виталия Гогунского Анна Фролова прокомментировала в разговоре с «Газетой.Ru» новости об отдыхе актера с эскортницей премиум-сегмента Кристиной Лекси. Она отметила, что данные, опубликованные СМИ, доказывают, что у звезды «Универа» есть деньги, но он сознательно вводит суд в заблуждение.

Фролова заявила, что с одной стороны, у Гогунского есть задолженность по алиментам в размере 9 млн рублей и официальные заявления о минимальных доходах, а с другой – он публично демонстрирует образ жизни, «где один вечер стоит как годовое содержание ребенка».

«Мы не считаем возможным комментировать моральный облик Виталия и его предпочтения в проведении досуга – это его личный выбор. Однако, как юристы, мы не можем игнорировать этот вирусный контент с точки зрения экономики процесса. Для нас это видео – не светская хроника, а сигнал для проверки реального благосостояния артиста. Если у человека находятся средства на столь дорогостоящие развлечения, значит, заявления о невозможности выплатить долг собственной дочери – это сознательное введение суда в заблуждение», – отметила юрист.

Адвокат Ирины Маирко подчеркнула, что новые обстоятельства могут повлиять на судебный процесс.

«Мы намерены использовать все доступные факты, чтобы привести цифры в документах в соответствие с реальностью, которую Виталий сам транслирует в сети. Справедливость – это когда приоритетом отца становится благополучие ребенка, а не оплата сомнительного досуга. Мы планируем ходатайствовать о приобщении данных фактов к материалам дела для оценки его реального имущественного положения», – заявила Фролова.

Mash опубликовал новость о том, что Гогунский был замечен с экс-подругой Паши Техника. По данным канала, она берет 50 тысяч рублей за час и 400 тысяч рублей за ночь с возможностью дополнительных услуг. Сам актер информацию пока никак не комментировал.

Ранее Настасья Самбурская призналась, что ей было тяжело работать с Гогунским над «Универом».

 
