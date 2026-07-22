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Общество

В Подмосковье девушка с ребенком украла 12 «киндер-сюрпризов»

В Подмосковье девушка украла одежду и 12 «киндер-сюрпризов» из трех магазинов
Росгвардия

Девушка с ребенком за час украла из трех магазинов в торговом центре в Подмосковье одежду и 12 «киндер-сюрпризов». Об этом сообщили в региональной Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, в ТЦ на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде девушка в течение часа посетила три разных магазина, в каждом из которых что-то украла.

«Из первого она вынесла стильный купальник, из второго — целый летний гардероб, в третьем прихватила солнцезащитные очки и сразу 12 шоколадных яиц для сладкой жизни», — говорится в сообщении.

Уйти девушке не удалось, кражи заметили сотрудники службы безопасности, они вызвали Росгвардию. Подозреваемую задержали, общая стоимость украденных товаров составила 21 тысячу рублей.

Недавно в Ульяновске полицейские задержали местного жителя, который устроил погром в ларьке с мороженым и украл алкогольное лакомство на 60 тысяч рублей. При задержании мужчина признался, что после кражи спрятался в лесопарке и съел добычу, а остатки выбросил.

Ранее российские полицейские задержали коллегу за кражу еды в супермаркете.

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