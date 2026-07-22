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Общество

Ульяновец разгромил ларек с алкогольным мороженым и объелся им в парке

В Ульяновске мужчина украл из ларька алкогольное мороженое на 60 тыс рублей
Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

В Ульяновске полицейские задержали местного жителя, который устроил погром в ларьке с мороженым и украл алкогольное лакомство на 60 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась 26-летняя предпринимательница, которая сообщила о краже со взломом из торгового павильона в парке. Выяснилось, что вор проник в ларек. Взломав дверь с помощью куска арматуры, злоумышленник вытащил из морозилки три контейнера с алкогольным мороженым и скрылся.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался местный житель. Молодой человек признался в содеянном и объяснил, что после кражи спрятался в лесопарке и съел добычу, а остатки выбросил. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.

До этого петербуржец обокрал сотрудницу пекарни и растерял добычу из-за дырявого кармана.

Ранее в Удмуртии пьяный подросток пытался ограбить магазин и попался.

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