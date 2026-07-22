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Общество

Российские полицейские задержали коллегу за кражу еды в супермаркете

В Нижнем Тагиле полицейский украл продукты и связал это с низкой зарплатой
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудника правоохранительных органов задержали за кражу продуктов в одном из супермаркетов Нижнего Тагила. Об этом сообщил Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в прошлом месяце. В материале говорится, что мужчина пытался украсть немного еды и интимной смазки, но его остановили охранники магазина. Они обратили внимание на подозрительного человека, попавшего на камеры видеонаблюдения, и вызвали полицию. Приехавшие на место стражи порядка задержали посетителя супермаркета и доставили в участок, где и выяснилось, что кражу совершил их коллега.

«Когда стали проверять другие записи, то выяснилось, что это не единственный эпизод. Свой поступок он (правоохранитель. — «Газета.Ru») объяснил тем, что не хватает зарплаты», — отмечается в публикации.

В результате полицейского уволили, по факту произошедшего была организована проверка.

18 июля в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, пытавшегося украсть продукты из магазина в Колпинском районе. Юноша сложил в корзину товары на сумму более 2500 рублей и попытался выйти через служебный вход, не оплатив продукты. Сотрудник магазина заметила вора и хотела его остановить, но тот ударил женщину и сбежал. Корзину с украденными товарами он бросил на месте. Впоследствии полиция установила личность злоумышленника.

Ранее в Москве задержали мужчину, укравшего из магазинов почти 7 кг красной икры.

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