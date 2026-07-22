В Москве суд назначил Майклу Наки новый штраф

Басманный районный суд Москвы привлек журналиста Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как уточнили в судебной инстанции, 22 июля 2026 года суд признал Майкла Сиднея Наки виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, возбужденного в отношении блогера, завершили 10 июля.

В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Тогда же суд запретил ему в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Спустя три года в отношении Наки возбудили новое уголовное дело. Как сообщили 4 марта 2026 года в Следственном комитете России, не позднее мая 2024 года он разместил в социальных сетях видеозапись с призывами к совершению действий, направленных против безопасности страны. На этом фоне рассматривался вопрос о его объявлении в международный розыск и аресте.

Ранее суд назначил штраф востоковеду Руслану Сулейманову (признан в РФ иностранным агентом).