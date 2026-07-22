Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Москве суд назначил Майклу Наки новый штраф

Басманный суд назначил Майклу Наки штраф в 40 тыс. рублей
macknack/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Басманный районный суд Москвы привлек журналиста Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как уточнили в судебной инстанции, 22 июля 2026 года суд признал Майкла Сиднея Наки виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, возбужденного в отношении блогера, завершили 10 июля.

В 2023 году Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Тогда же суд запретил ему в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Спустя три года в отношении Наки возбудили новое уголовное дело. Как сообщили 4 марта 2026 года в Следственном комитете России, не позднее мая 2024 года он разместил в социальных сетях видеозапись с призывами к совершению действий, направленных против безопасности страны. На этом фоне рассматривался вопрос о его объявлении в международный розыск и аресте.

Ранее суд назначил штраф востоковеду Руслану Сулейманову (признан в РФ иностранным агентом).

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!