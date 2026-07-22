В Ростовской области спешащие на вызов пожарные попали в ДТП

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области пожарные попали в дорожно-транспортное происшествие по пути на вызов — они спешили к месту возгорания. Об этом сообщает паблик ВК «Подслушано в Каменске-Шахтинском» со ссылкой на очевидцев.

Официальной информации о ДТП пока нет, но очевидцы поделились видео с гигантским столбом дыма и фото последствий аварии.

22 июля в Пий-Хемском районе Республики Тыва легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. По предварительным данным МВД России, все находившиеся в легковом автомобиле не выжили.

До этого в Москве произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. Один автомобиль совершил обгон по встречной полосе, а потом перестроился обратно. Вместе с ним на обгон пошел и второе авто, но он не смог вернуться на нужную полосу. В итоге автомобиль врезался в машину, выехавшую из поворота по встречной полосе.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.