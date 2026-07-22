Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Ростовской области спешащие на вызов пожарные попали в ДТП

В Каменске-Шахтинском пожарные попали в ДТП из-за спешки на место возгорания

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области пожарные попали в дорожно-транспортное происшествие по пути на вызов — они спешили к месту возгорания. Об этом сообщает паблик ВК «Подслушано в Каменске-Шахтинском» со ссылкой на очевидцев.

Официальной информации о ДТП пока нет, но очевидцы поделились видео с гигантским столбом дыма и фото последствий аварии.

22 июля в Пий-Хемском районе Республики Тыва легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. По предварительным данным МВД России, все находившиеся в легковом автомобиле не выжили.

До этого в Москве произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. Один автомобиль совершил обгон по встречной полосе, а потом перестроился обратно. Вместе с ним на обгон пошел и второе авто, но он не смог вернуться на нужную полосу. В итоге автомобиль врезался в машину, выехавшую из поворота по встречной полосе.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!