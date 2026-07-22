Видео: легковушки разлетелись в стороны от столкновения в Москве

В Москве произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как черный автомобиль совершает обгон по встречной полосе, а потом перестраивается обратно. Вместе с ним на обгон пошел и белый автомобиль, но он не может вернуться на нужную полосу. Заметно, что черная машина не дает возможности встать перед ней, а белая не пытается затормозить и встать за ней.

В итоге белый автомобиль врезается в машину, выехавшую из поворота по встречной полосе. В результате автомобили разбиваются и съезжают с проезжей части. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в Нижегородской области на камеру попал момент столкновения автомобилей, в одном из которых находилась беременная женщина. На кадрах видно, как синяя Lada Priora на высокой скорости врезается в заднюю часть впереди идущего автомобиля. От мощного удара машина подлетает и переворачивается.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.