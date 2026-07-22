В Туве машина влетела в бензовоз и взорвалась

МВД сообщило о гибели людей после ДТП с бензовозом в Туве

В Пий-Хемском районе Республики Тыва легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. Об этом сообщили в МВД по региону.

По информации ведомства, сообщение об аварии поступило в дежурную часть управления Госавтоинспекции утром 22 июля. ДТП произошло на 786-м километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей» в районе поворота на село Сесерлиг — легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, после чего вспыхнул и взорвался.

Предварительно, все находившиеся в легковом автомобиле не выжили. Точное число погибших, а также информация о возможных пострадавших уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции.

До этого в Москве произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. Один автомобиль совершил обгон по встречной полосе, а потом перестроился обратно. Вместе с ним на обгон пошел и второе авто, но он не смог вернуться на нужную полосу. В итоге автомобиль врезался в машину, выехавшую из поворота по встречной полосе.

Ранее на Сахалине водитель выжил благодаря небольшой нише в смятой кабине.