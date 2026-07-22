Хозяину собаки, напавшей на внука Донцовой, может грозить заключение

Хозяину собаки, напавшей на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, может грозить срок до трех лет. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев в разговоре с РИА Новости.

«Если вред здоровью признают (в ходе судебно-медицинской экспертизы — ред.) тяжким, дело будет рассматриваться по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет либо арест до шести месяцев», — сказал он».

Однако, если экспертиза признает травмы средне-тяжелыми, уголовное преследование маловероятно, отметил Хрулев.

До этого писательница заявила, что намерена судиться с владельцем пса. Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

О происшествии Донцова рассказала в своих соцсетях 22 июля. По ее словам, животное повалило ребенка на землю и «стало рвать» голову мальчика. Как утверждается, семилетний Саша спокойно играл у ворот дома в подмосковной деревне Дубцы, когда на него напала огромная собака. Хозяина пса, как утверждается в сообщении, «стоял, наблюдал» и не пытался отогнать собаку от ребенка.

Мальчика увезли в детскую больницу, где ему зашили глубокие раны, в том числе на лбу. На данный момент ребенок находится в клинике. Он напуган, боится посторонних и отказывается от еды.

Ранее в Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика.