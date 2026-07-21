В Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика

В Подмосковье два американских булли напали на пятилетнего мальчика в деревне Павловское, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на детской площадке у одного из частных домов в деревне Павловское. На пятилетнего мальчика набросились две собаки породы американский булли. Пострадавшего госпитализировали с укушенными ранами, подробности о его состоянии неизвестны.

Сотрудники полиции установили владельца животных, им оказался 52-летний местный житель, он объяснил, что псы вырыли подкоп под забором его дома и убежали. По факту произошедшего проводится проверка.

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